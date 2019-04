Einer der beiden, ein 21-Jähriger war laut Fahndungssystem mit einer gültigen Einreisesperre belegt. Sein 28-jähriger Begleiter war wegen Vermögensstraftaten aktenkundig und aktuell zur Verhaftung ausgeschrieben. Die Aargauer Kantonspolizei hat beide Beschuldigten vorläufig festgenommen, wie sie am Sonntag mitteilte.

Am Samstag um 15.45 Uhr hatte ein Patrouille der Kantonspolizei in Rothrist an der Autobahnausfahrt der A1 einen Opel mit Zürcher Kennzeichen angehalten. Während der Fahrzeug- und Personenkontrolle seien die beiden Insassen davongerannt, heisst es in der Mitteilung.

Bereits acht Minuten später hatte eine weitere Patrouille der Kantonspolizei den einen Flüchtigen festgenommen. Der andere, der Richtung Rothrist gerannt war, wurde um 16.05 Uhr von der Regionalpolizei Zofingen festgenommen. "Die koordinierte Fahndung führte so zum raschen Festnahmeerfolg", lobt die Kantonspolizei Aargau.