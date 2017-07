Der 51-jährige Motorradlenker und seine 46-jährige Sozia fuhren am Donnerstag auf der Südspur der A13 in den knapp 200 Meter langen Tunnel Benabbia in Mesocco. Wie die Bündner Polizei am Freitag mitteilte, kam das Motorrad in einer leichten Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen.

Die Maschine kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Personenwagen. Während der Motorradlenker mit mittelschweren und die Sozia mit leichten Verletzungen auf der Fahrbahn liegen blieben, schleuderte das Motorrad zuerst gegen die Tunnelwand und dann zurück über die Südspur.

Ein nachfolgendes Motorrad touchierte die auf der Strasse liegende Maschine. Der Fahrer stürzte. Er und die Mitfahrerin blieben jedoch unverletzt.

Zwei Ambulanzen brachten die beiden Verletzten ins Spital San Giovanni nach Bellinzona. Der Lenker des Personenwagens blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr, ausgenommen Schwerverkehr, für zwei Stunden über die Kantonsstrasse durch Mesocco umgeleitet.

Aktuelle Polizeibilder: