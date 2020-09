Am Samstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ereignete sich an der Hauptstrasse in Oberrüti ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrradlenker.

Beide waren von Sins in Richtung Dietwil unterwegs und befuhren den Radstreifen.

In Oberrüti prallten die 54-jährige Motorradfahrerin und der 78-jährige Fahrradfahrer dann zusammen und wurden leicht verletzt.



Der Sachschaden beträgt zirka 8'000 Franken.