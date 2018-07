In Neuendorf wollte am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer von der Industriestrasse herkommend beim Kreisverkehr in die Neustrasse abbiegen. Er wechselte dabei auf das Trottoir, wo er mit einer entgegenkommenden Velolfahrerin kollidierte. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Spital gebracht. Die 21-jährige Frau verletzte sich leicht. (kps)

