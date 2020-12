Zwei Autos prallen frontal aufeinander – zwei Verletzte

(mma) Zwischen Rheinfelden und Möhlin knallte es am Samstagnachmittag: Zwei Autos prallten frontal aufeinander. Der eine Wagen, ein weisser Opel Kombi, war aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam ihm ein Opel Astra entgegen. Die beiden Fahrzeuge stiessen zusammen. Dies meldet die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung am Sonntag.

Der Fahrer des Opel Kombi, ein 33-jähriger Italiener, blieb unverletzt. Der ausländische Führerausweis

wurde ihm nach dem Unfall aberkannt. Die Insassen des zweiten Autos, ein 29-jährige Lenkerin und ihr 36-jähriger Mitfahrer, wurden zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Während der Tatbestandsaufnahme blieb die Industriestrasse für rund eine Stunde gesperrt. Durch die

Feuerwehr Rheinfelden wurde eine Umleitung signalisiert.

Aktuelle Polizeibilder: