Zwei Autos in Brand geraten – Brandursache wird ermittelt

Ein Passant bemerkte am späten Donnerstag Abend, dass auf einem Parkplatz an der Surbeckstrasse in Solothurn zwei brennende Autos und meldete dies der Alarmzentrale. Die Feuerwehr Solothurn wurde sofort aufgeboten. Diese konnte den Brand löschen, so berichtet die Kantonspolizei Solothurn am Freitag Morgen.

Die beiden brennenden Autos wurden komplett zerstört und mussten abtransportiert werden. Verletzt wurde niemand. Spezialisten der Polizei Kanton Solothurn haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mma)





