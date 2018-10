Der Unfall passierte gegen 20.30 Uhr, als ein 29-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Hasenstrick fuhr. In einer Linkskurve über den Töbelibach geriet das Auto über den rechten Fahrbahnrand hinaus, durchschlug das Brückengeländer und prallte gegen das Bord, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Anschliessend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach im Bachbeet liegen.

Aktuelle Polizeibilder vom Oktober: