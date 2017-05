Heute Sonntag um zirka 01.15 fuhr ein 21-jähriger Automobilist auf der A3 in Richtung Zürich, als er die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Die Kantonspolizei Aargau teilt mit, dass der Lenker auf der Höhe von Rheinfelden eine Flasche zur Hand nahm und daraufhin mit der Randleitplanke kollidierte.

Die beiden Fahrzeuginsassen erlitten Schürfwunden und wurden vorsorglich mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, so die Polizei.

Selbstunfall durch Übermüdung

Am gleichen Tag kam es auch auf der A1 auf der Höhe von Brunegg zu einer Streifkollision mit der Mittelleitplanke. Laut Polizeimitteilung ist der 26-jährige Fahrzeuglenker aufgrund von Übermüdung kontunierlich nach links gefahren, bis es zur Kollision kam. Der Lenker blieb dabei unverletzt.

Weiter teilt die Polizei mit, dass aufgrund des Verdachts des Drogeneinflusses beim Lenker eine Blut- und Urinprobe angeordnet wurde. Dem Fahrzeuglenker wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. (pka)