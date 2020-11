Vater vergiftete und erstickte mutmasslich drei Kinder in Buchs AG

Die Opfer, die am Montag von der Ehefrau des 37-Jährigen in einem Einfamilienhaus gefunden wurden, seien obduziert worden, teilte die Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Mit welcher Substanz sie vergiftet worden seien, sei derzeit unklar, denn die toxikologischen Befunde stünden noch aus.

Die Untersuchungsbehörden würden davon ausgehen, dass die Tat nicht im Affekt begangen worden sei. Es habe jedoch im Vorfeld sowohl im engeren als auch im weiteren Umfeld des 37-Jährigen keine Hinweise gegeben, die auf die Tat hätten schliessen können.

Die getöteten Kinder waren drei, elf und 13 Jahre alt. Auch der Hund der Familie wurde getötet.

Das Motiv des Mannes und der Hergang der Tat seien nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen, schrieb die Oberstaatsanwaltschaft weiter. Die Kantonspolizei wurde am Montagmorgen um 07.15 Uhr darüber informiert, dass in dem Einfamilienhaus vier tote Personen aufgefunden worden seien. Das Haus liegt in einem beschaulichen Wohnquartier in der Nähe des Bahnhofs von Buchs, einer Nachbargemeinde von Aarau.