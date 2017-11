Am Samstag, 4. November 2017, gegen 20 Uhr, versuchte eine unbekannte grössere Personengruppe in Bellach eine politische Veranstaltung zu stören. Die sofort aufgebotenen Polizeieinsatzkräfte konnten in der Folge vor Ort eine grössere Auseinandersetzung verhindern.

Verletzt wurde laut der Kantospolizei niemand. Die unbekannten Täter schlugen bei mehreren Fahrzeugen die Scheiben ein. Ebenfalls wurde ein Gebäude mit schwarzer Farbe beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere 1'000 Franken. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.

Personen, die Angaben zum Vorfall oder Hinweise zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 71 11. (kps)