Unfall wiederholt sich nach 14 Jahren: Lenker verliert Kontrolle über sein Auto und durchbricht eine Mauer

Es war kurz nach ein Uhr nachts, in der Nacht auf Mittwoch, als drei Jugendliche aus der Region in einem blauen VW Golf auf der Egliswilerstrasse Richtung Seon unterwegs waren. Nach dem Dorfeingang verlor der Fahrzeuglenker in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte frontal in eine Hausmauer, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker (laut «Blick» ein Schweizer) sowie seine zwei Mitfahrer (ein Schweizer und ein Kosovar), alle zwischen 17 und 18 Jahren alt, wurden beim Unfall verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Die Hausmauer wurde beim Aufprall durchbrochen und stark beschädigt. Auch am Fahrzeug entstand ein grosser Sachschaden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Wie es zum Unfall kommen konnte, sei derzeit noch unklar. Die Strecke musste für rund vier Stunden gesperrt werden.