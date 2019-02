Auf der A1 Richtung Bern hat es zwischen Aarau Ost und Aarau West auf der Höhe der Gemeinde Hunzenschwil um circa 17.20 Uhr eine Kollision zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gegeben. Nach ersten Angaben der Kantonspolizei Aargau sind ein Lieferwagen und ein Auto in den Unfall involviert. Bis jetzt liegen laut Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, keine Angaben zu Verletzten vor.

Der Standstreifen ist blockiert. Der Verkehr staut sich in der Folge zwischen Aarau Ost und Baden West auf mehreren Abschnitten. Reisenden nach Bern empfiehlt der TCS via A2/A3 in Richtung Basel auszuweichen.

Wie lange die Behinderung noch andauert, ist noch nicht bekannt. (cez)

Updates folgen...