Wer die Schuld für den Unfall trägt, ist noch unklar. Fest steht aber, dass eine 43-jährige Schweizerin am Donnerstag um 15 Uhr auf der Tellistrasse in Richtung kantonale Autobahn unterwegs war. Gemäss Kantonspolizei fuhr zur gleichen Zeit ein 30-jähriger Kosovar in einem Citroën, der auf die Autobahn Richtung Aarau fahren wollte, in die Kreuzung. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15'000 Franken.

Der Verkehr wird auf dieser Kreuzung mit einem Lichtsignal geregelt. Noch ist unklar, wer das Rotlicht beim Befahren der Kreuzung missachtet hatte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die dazu Angaben machen können (062 836 55 55).