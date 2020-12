Der maskierte Mann betrat den Tankstellenshop an der Bernstrasse kurz nach 18.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Er habe die anwesende Verkäuferin verbal bedroht, sei anschliessend an die Verkaufstheke getreten und habe aus der Kasse mehrere hundert Franken Bargeld behändigt.

Anschliessend sei er zu Fuss in unbekannte Richtung geflüchtet. Der mutmassliche Täter habe Schweizerdeutsch gesprochen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Polizei sucht Zeugen.