Zum Unfall kam es am Montagabend kurz vor 23.30 Uhr auf der Sädelstrasse bei Berikon. Der Lenker eines unbekannten Wagens überholte auf der Fahrt in Richtung Oberwil-Lieli einen vorausfahrenden Lastwagen. In diesem Augenblick kam ein Auto entgegen. Der überholende Wagen schwenkte zwar nach rechts, um dem entgegenkommenden Auto auszuweichen - aber zu spät: die beiden Autos streiften sich.

Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt, allerdings wurde ihr Wagen durch die Kollision beschädigt. Sie hielt an und rief die Polizei. Die andere Person fuhr unbekümmert davon.

Die Mobile Polizei in Schafisheim sucht nun den Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos, bei dem es sich vermutlich um eine gelbe Limousine handle, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Aktuelle Polizeibilder