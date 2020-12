In der Nacht auf Mittwoch wurde am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach einen Bankomat gesprengt. Laut einem Reporter von 20 Minuten sei die Detonation so stark gewesen, dass am ganzen Bahnhof Fenster beschädigt wurden.

Die unbekannte Täterschaft ist flüchtig. Die Kantonspolizei Aargau konnte bislang noch keine Angaben zu Sachschäden oder Beute machen.

Update folgt.

Die aktuellen Polizeibilder: