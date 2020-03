Überfall auf Bijouterie 2019: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Am 05. Oktober 2019 überfielen zwei vermummte Männer die Bijouterie Mägli am Klosterplatz in Solothurn. Sie erbeuteten mehrere Tausend Franken und ergriffen daraufhin mit dem Fahrrad die Flucht (die Solothurner Zeitung berichtete). Nachdem die Kantonspolizei umgehend die Ermittlungen aufgenommen hatte, konnten Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen eines aufwändigen Verfahrens und dank guter internationaler Zusammenarbeit mehrere Tatverdächtige identifizieren.

Diesen Februar gelang es der Kantonspolizei schliesslich, bei einer gezielten Aktion zwei Beschuldigte im Raum Solothurn festzunehmen. Die beiden Bosnier sind 25 und 29 Jahre alt und hielten sich zwischenzeitlich im Ausland auf. Sie stehen zudem im Verdacht, bei weiteren Bijouterie-Überfällen beteiligt gewesen zu sein und befinden sie sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein Teil des Deliktsguts konnte aufgefunden werden. Weitere Ermittlungen sind im Gang.