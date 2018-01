Am Sonntagmorgen, gegen 6.30 Uhr, war ein 19-jähriger Automobilist auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Zwischen der Autobahnraststätte Deitingen Süd und der Ausfahrt Wangen an der Aare nickte er gemäss ersten Erkenntnissen kurz ein und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Das Auto kam ins Schleudern und prallte schliesslich am rechten Fahrbahnrand wuchtig in die Leiteinrichtung. Dabei zog sich der Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu, sein Auto erlitt Totalschaden.

