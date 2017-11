In der Nacht auf Mittwoch entdeckte die Kantonspolizei Bern zwei leblose Personen in einem Haus in Suberg. Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Bern eine Person anhalten. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Berner Jura – Seeland am Donnerstag in Haft genommen.

Ob und inwiefern er eine Rolle im Zusammenhang mit der Tat spielt, ist nun Gegenstand von weiteren Abklärungen. Die umfassenden Ermittlungen zu den Tatumständen und der Täterschaft gehen unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft indes weiter.

So werden etwa durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Bern am Domizil des verstorbenen Ehepaars weiterhin Arbeiten ausgeführt.

Nach Auswertung erster Spuren liegen keine Hinweise vor, wonach in das Einfamilienhaus eingebrochen worden ist. Ein Einbruch im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt steht demnach nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht im Vordergrund.