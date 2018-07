Der Motorradfahrer fuhr am Montag um 11.30 Uhr von Gletsch in Richtung Oberwald, als er aus zunächst noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn der Furkastrasse geriet, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte.

Dort kam es zur Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Sattelschlepper.

Der 71-jährige Motorradfahrer erlag seinen Verletzungen noch auf der Unfallstelle, der 44-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Furkastrasse war infolge des Unfalls während zweieinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.