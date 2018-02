Am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, kam es in Rothrist in einer Halle an der Industriestrasse zu einem Autobrand. Wie gross der Schaden ist, zeigt heute ein Blick in die ausgebrannte Halle. Ausgebrannte Fahrzeuge, verkohlter Schutt liegt überall. Nebst den Fahrzeugen waren Reifen und Holz gelagert.