Ein sechsjähriges Kind ist am Freitagmittag in Grenchen SO auf einem Fussgängerstreifen von einem Motorrad erfasst und leicht verletzt worden. Das Mädchen wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht, der unbekannte Motorradlenker beging Fahrerflucht, wie aus einer Mitteilung der Solothurner Kantonspolizei vom Samstag hervorgeht.

Das Mädchen habe um die Mittagszeit die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollen, heisst es in der Mitteilung. Der Motorradlenker habe dabei das Kind übersehen und mit seiner Maschine erfasst. Beim Sturz habe sich das Mädchen leicht verletzt. Die Polizei sucht den Unfallverursacher sowie allfällige Zeugen des Unfalls.