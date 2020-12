Schweizer schmuggelte über 600 Kilo Fleischwaren

(dpo) Die Zollbeamten haben bei ihrer Kontrolle am vergangenen Samstag in Thayngen 405 Kilogramm geräuchertes Rindfleisch und 207 Kilogramm Wurstwaren sichergestellt. Zuvor war der 23-jährige Schweizer über einen nicht besetzten Grenzübergang aus Deutschland in die Schweiz eingereist, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Mittwoch schreibt.

Die eingeführte Ware sei weder verzollt gewesen, noch habe der Mann die nötige Bewilligung für die Einfuhr von über 20 Kilogramm Fleisch gehabt. Die EZV hat laut Mitteilung das Fleisch beschlagnahmt und dem zuständigen Kantonalen Labor überwiesen. Der Lenker schulde Abgaben von 10'000 Franken und muss mit einer Busse in der Höhe von mehreren tausend Franken rechnen.