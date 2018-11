Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag (Ortszeit) in einem Einkaufszentrum in Tallahassee, in dem das Yogastudio untergebracht ist. Etliche Polizei- und Ambulanzwagen waren vor Ort. Weitere Details - etwa zum Zustand der Verletzten - lagen zunächst nicht vor.

Bürgermeister Andrew Gillum, der sich für die Demokraten um das Gouverneursamt in Florida bewirbt, brach seinen Wahlkampf ab. Er werde nach Tallahassee zurückkehren, twitterte er.