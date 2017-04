Vor einem Monat herrschte Partystimmung im Café Kulturwiese. Paella brutzelte in der Pfanne, die Gäste sassen in der Sonne, lachten, machten Selfies. Und jetzt – ist der Ort ein Tatort. Scherben liegen am Boden, ein Zettel der Polizei klebt an der Scheibe, es sind die Folgen einer Schiesserei, bei der am Mittwoch nur durch Glück keiner der beiden Anwesenden verletzt wurde.

«Nach der Tragödie bleibt das Café vorerst geschlossen», schreiben dessen Betreiber auf Facebook. Drei Gäste bedauern dies mit weinenden Smileys. Weder der Mann noch die Frau des Beizer-Teams waren für die bz zu erreichen.