Obwohl intensive Ermittlungen im Gange waren, ging der 30-Jährige der Polizei eher zufällig ins Netz, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Die Regionalpolizei Brugg wollte am Abend des 19. Juli in Brugg einen Personenwagen zur Kontrolle anhalten. Der Lenker flüchtete jedoch.

Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei den 30-Jährigen in der Nähe festnehmen. Rasch stand fest, dass das Auto gestohlen war. Die weiteren Ermittlungen führten zum dringenden Verdacht, dass es sich beim Festgenommenen um den Täter des Raubüberfalls auf eine Bäckerei in Bremgarten handeln könnte.

Inzwischen hat der 30-Jährige den Raub mit einer Beute von mehreren hundert Franken gestanden. Zudem gab er zu, das Auto entwendet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten führt nun eine Strafuntersuchung gegen den einschlägig polizeibekannten Aargauer durch.

