Raub am Claragraben in den frühen Morgenstunden – eine Person verletzt

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte stellte der 33-jährige Mann sein Fahrzeug in der Nähe des Wettsteinplatzes ab und wollte nach Hause gehen. Dabei kamen drei Männer auf ihn zu, wovon einer eine Zigarette verlangte, die der 33-Jährige ihm gab. Daraufhin versuchten die drei Unbekannten laut Mitteilung dem Mann seine Umhängetasche zu entreissen. Sie traten dem Opfer in den Bauch. Dieses stürzte zu Boden und konnte nach kurzem Gerangel fliehen.

Die drei unbekannten Täter konnten ein Smartphone rauben und flüchteten in Richtung Claraplatz. Ein Anwohner hatte die Tat beobachtet und verständigte die Polizei. Deren sofortige Fahndung blieb aber erfolglos, heisst es in der Mitteilung.

Polizei sucht nach drei Unbekannten

Gesucht werden nun drei Unbekannte. Laut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft waren alle ungefähr im Alter von 20-25 Jahren, 175-180 cm gross, schlank und 65-75 kg schwer. Sie sprachen Französisch und Deutsch.

Einer der Täter hatte braune Hautfarbe, mittellange, gekrauste Haare sowie ein gekrauster, halblanger Bart. Seine Kleidung war eine Trainerhose und eine dunkle Jacke mit hellem Muster.

Ein zweiter Täter hatte weisse Hautfarbe, machte einen gepflegten Eindruck mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug eine dunkle Baseballmütze, ein helles T-Shirt, eine dunkle Trainerjacke und eine graue Trainerhose.

Der dritte im Bunde hatte schwarze Hautfarbe und ein oval-rundliches Gesicht mit braunen Augen, einem breiten Mund. Er war von athletischer Statur und machte einen gepflegten Eindruck. Seine Haare waren ebenfalls kurz gekraust und schwarz. Er trug einen dunklen Traineranzug mit weissen Streifen.