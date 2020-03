Postauto holt aus zum Abbiegen, Auto will überholen — es kommt zur Kollisoin

Der Lenker eines Postautos – aus Seewen kommend – fuhr am Samstagmorgen in der Bahnhofstrasse in Grellingen Richtung Bahnhof. Kurz bevor der Chauffeur des Postautos nach links auf den Bahnhofplatz abbog, holte er nach rechts aus, um den Abbiegeradius zu vergrössern. Das wollte sich der Lenker im nachfolgenden Auto zum Überholen des Postautos ausnützen. Folglich kam es bei dem Überholmanöver zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Niemand wurde dabei verletzt.

Da zum genauen Unfallhergang widersprüchliche Aussagen bestehen, sucht die Polizei Zeugen. Personen welche den Unfallhergang beobachtet haben sowie insbesondere Personen welche sich im Postauto befanden, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35 zu melden. (mma)

