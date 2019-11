Polizei nimmt fünf Personen fest – ein Lenker ohne Führerausweis erwischt

Die Zuger Polizei hat am Freitag an der Autobahneinfahrt in Cham und in Rotkreuz Personen- und Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Gesamthaft wurden 28 Fahrzeuge und 47 Personen einer eingehenden kriminal- und verkehrspolizeilichen Überprüfung unterzogen. Das vordringliche Ziel der Kontrollen war es, Straftaten aufzudecken und Straftäter festzunehmen.



Eine Polizistin konnte beobachten, wie der Lenker und der Beifahrer beim Erblicken eines Polizeitriopans, während der Fahrt einen Fahrerwechsel vornahmen. Bei der Autobahneinfahrt A4a in Cham wurde das Auto angehalten und die vier Insassen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der Beifahrer zuvor trotz Führerausweisentzug gefahren war. Die Personenüberprüfung ergab, dass sich einer der Insassen illegal im Schengenraum aufhielt und er zudem wegen rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz zur Verhaftung ausgeschrieben war.