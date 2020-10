Polizei findet Verletzten im Gebüsch: Es ist nicht klar, was passiert ist

Die Kantonale Notrufzentrale erhielt am 30. September die Meldung, dass ein Mann unterhalb eines Parkplatzes an der Hauptstrasse zwischen Kaiserstuhl und Rümikon in der Gemeinde Fisibach verletzt im Gebüsch liege. Das meldete die Kantonspolizei Aargau am Sonntag. Umgehend rückte die Polizei aus. Auch die Sanität und die Feuerwehr fanden sich am Fundort ein und bargen den Mann. Mit der Ambulanz wurde der 42-Jährige aus dem Kanton Zürich in ein Spital transportiert.



Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Verletzte mit einem schwarzen E-Bike mit schwarzen Gepäcktaschen am Vorabend von seinem Wohnort im Kanton Zürich weggefahren sein. Was sein Ziel war, ist zurzeit nicht bekannt. Auch was auf dem Parkplatz passiert war und wie der Mann in den Abhang gelangte, ist aktuell unklar.

Die Staatsanwaltschaft und Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum vorgenannten Fall machen können: Haben Sie am Abend des 29.09.2020 eine Person, allenfalls mit einem E-Bike, im betroffenen Bereich festgestellt oder können Sie Angaben über den Verbleib des Elektrofahrrades machen, werden Sie gebeten, sich beim Ermittlungsdienst Nord (056 200 11 11) zu melden. (mma)

