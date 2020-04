Ohne Ausweis und viel zu schnell: Auto-Rowdy flüchtet vor Polizei – selbst Nagelsperre stoppt ihn nicht

Verletzt wurde niemand. Am Fluchtwagen sowie an zwei Polizeiautos entstand Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Der Kosovare aus dem Bezirk Baden war laut Polizei gegen 19.20 Uhr vom Seetal her in Richtung Lenzburg unterwegs. Bei der Notfrufzentrale wurde gemeldet, er fahre ohne Fahrausweis. In Lenzburg wollte ihn deshalb eine Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg anhalten.

Doch der Lenker flüchtete mit seinem Ford Fiesta auf die Autobahn A1. Mehrere Beamte nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende habe sämtliche Haltezeichen ignoriert und sei mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bern geflohen, wie die Polizei schreibt.

Bei der Ausfahrt Aarau-West verliess er die Autobahn und fuhr weiterhin mit übersetzter Geschwindigkeit Richtung Aarau. Dabei durchbrach er sogar Strassensperren. Eingangs Aarau stoppte die Polizei den Wagen schliesslich und nahm den Lenker fest. Die Strasse blieb für die Tatbestandsaufnahme bis in die späten Abendstunden gesperrt.

Der Fahrer hatte bereits vor dem Vorfall seinen Führerausweis abgeben müssen. Aufgrund des Verdachts auf Drogeneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Zudem eröffnete sie eine Strafuntersuchung.

Die aktuellen Polizeibilder: