Nagelsperre stoppt ihn nicht: Auto-Rowdy flüchtet vor Polizei – diese rammt ihn eingangs Aarau

Verletzt wurde niemand. Am Fluchtwagen sowie an zwei Polizeiautos entstand Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. "Wir haben das Fahrzeug gerammt und so zum Stillstand gebracht", sagt Kantonspolizei-Mediensprecher Bernhard Graser zu Tele M1. "Eingangs Aarau wurde es endgültig gefährlich, wir mussten reagieren", so Graser.