Nach Verfolgung mit dem Hubschrauber: Polizei nimmt Autodieb fest

Am späten Dienstagabend will die Polizei in Bad Säckingen den Lenker eines Kleintransporters mit Schweizer Kennzeichen kontrollieren. Wie das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, flüchtet der 27-jährige Mann daraufhin mit dem Fahrzeug. Wenig später findet die Polizei das Auto verunfallt und ohne Fahrer an der Traubenstrassse in Rheinfelden-Beuggen. Die Polizei fahndet daraufhin mit Hubschrauber nach dem Flüchtigen, jedoch ohne Erfolg.

Am frühen Mittwochmorgen kann der Mann dann von der Polizei festgenommen werden. Anwohner in Beuggen hatten die Polizei verständigt, da ein Mann in einen Keller eingedrungen war und sich dort versteckt hielt. Nach erneuter Flucht des Verdächtigen, konnte dieser von der Polizei kurze Zeit später festgenommen werden. Vermutlich war der Transporter bei einer Firma in der Schweiz entwendet worden, schreibt die Polizei. Das Polizeirevier Rheinfelden ermittelt.

