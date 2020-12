(wap) Die Festnahme sei am Freitag nach einer Hausdurchsuchung erfolgt, meldete die Kantonspolizei Thurgau am Samstag. Die Staatsanwaltschaft habe Untersuchungshaft beantragt. Tatumstände, Motiv und un Hintergründe der Tötung seien Gegenstand der Untersuchung.

Am 5. Dezember war in einem Waldstück in Frasnacht die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Untersuchungsbehörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die 62-jährige sei seit Ende Oktober vermisst gemeldet gewesen, so die Kantonspolizei.