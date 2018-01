Bei einem Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten und Drohungen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kloten sind am Sonntagmorgen ein Mann und eine Frau verhaftet worden. Bei der Hausdurchsuchung wurden eine Faustfeuerwaffe sowie Betäubungsmittel sichergestellt, wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte.