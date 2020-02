Nach Kollision mit Roller: Lieferwagen entfernt sich von der Unfallstelle – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, um zirka 17.20 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Rollerfahrer auf der Bernstrasse in Biberist in Richtung Lohn-Ammannsegg. Weil vom Bahnweg herkommend unvermittelt ein Lieferwagen vor ihm auf die Bernstrasse fuhr, musste er eine Vollbremsung einleiten. Trotzdem kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei zog sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Der Lenker des weissen Lieferwagens mit Heckaufbau (Ladefläche) fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um den Verletzten und/oder die Schadenregulierung zu kümmern, teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit. Die Polizei sucht zur Ermittlung des Lieferwagenlenkers Zeugen.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum gesuchten Lieferwagen machen können, werden gebeten, sich mit der Stadtpolizei Grenchen in Verbindung zu setzen, Telefon 032 654 75 75.

