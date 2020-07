Mutmasslicher falscher Polizist in Rünenberg BL verhaftet

Der polizeiliche Zugriff geschah gestützt auf Ermittlungen in einem Betrugsfall am 9. Juli, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 36-jährige türkische Staatsangehörige muss sich dafür verantworten, als «Abholer» in einem Fall von falschem Polizisten tätig gewesen zu sein.

Verhaftet worden sei er unmittelbar nach einem Geldbezug aus einem Briefkasten. Der Verhaftete befinde sich in Untersuchungshaft, heisst es weiter. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren eröffnet und in Zusammenarbeit mit der Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet.

