Mutmasslichen Betrügern ist es gelungen, 34 Personen Goldschmuck im Wert von über 160'000 Franken weit unter dem Marktwert abzuknöpfen. In Kontakt zu den Opfern kamen sie, indem sie per Inserat Interesse an Pelzen, Orientteppichen und anderen Waren vortäuschten.