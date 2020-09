Mofalenker angefahren — der Unfallverursacher ist geflohen

Am Dienstagabend kurz nach 17 Uhr kam es in Schöftland zur Streifkollision. Ein Mofalenker war, laut der Kantonspolizei Aargau, von Schöftland über den Böhler in Richtung Unterkulm unterwegs. Der 16-Jährige wurde kurz vor der ersten «180-Grad-Kurve» von einem unbekannten Auto überholt und gestreift. Der Jugendliche stürzte. Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne sich um den Mofalenker zu kümmern.

Verletzt wurde niemand. Es entstand leichter Sachschaden am Fahrzeug. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Das unbekannte Auto sei mutmasslich ein dunkler Audi. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (062/886'88'88) melden. (wue)

Die aktuellen Polizeibilder: