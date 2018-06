Die 16-jährige Nicole-Denise Schalla starb nur 30 Meter von ihrem Elternhaus.

Den Abend an jenem verhängnisvollen 13. Oktober 1993 verbrachte sie bei ihrem Freund. Bei der Heimfahrt musste sie mehrmals mit dem Bus umsteigen. Nach über einer Stunde erreichte sie gegen 22.40 Uhr die Busstation an der Willstätter Strasse in Dortmund-Huckarde.

Sie hat einen Walkman auf, hört Musik.

Eine Zeitungsverträgerin fand ihre Leiche am nächsten Morgen in der Einfahrt zu einer Schule. Ihr Slip ist bis zu den Knien heruntergezogen.

Den Ermittlern war sofort klar: Nicole war vergewaltigt und ermordet worden.

Ihren Walkman finden die Ermittler am nächsten Tag am Tatort. Er war noch eingeschaltet. Die Batterien leer. Wahrscheinlich hat sie den Mann, der wohl mit ihr aus dem Bus ausgestiegen ist, nicht kommen hören.

Die Wende

Fast 25 Jahre lang tappten die Ermittler im Dunkeln. Auch ein Beitrag bei "Aktenzeichen xy ... ungelöst" brachte keinen Erfolg. Am Donnerstag die grosse Wende im Mordfall: Die Ermittler geben an einer Pressekonferenz im Dortmunder Polizeipräsidium bekannt, dass sie einen Verdächtigen festgenommen haben. Es handelt sich um einen heute 52-Jährigen.

Die Ermittler sind sich völlig sicher: Dieser Mann ist der Mörder von Nicole.

Staatsanwalt Henner Kruse: «Die Spur wurde an einem unbekleideten Teil des Opfers gefunden. Mit einer riesig hohen Wahrscheinlichkeit ist die DNA ihm zuzuordnen.»

Oberstaatsanwalt Henner Kruse bezifferte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die DNA vom ihm stammt: «Der Wert liegt bei 10 hoch 21.» Das bedeutet: Nur ein Mensch von 1 Trilliarden hat eine solche DNA.