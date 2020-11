Mit Messer gedroht: 68-Jähriger bei Polizeieinsatz erschossen ++ Verfahren gegen Polizisten eröffnet

Ein 68-jähriger Schweizer aus Suhr sei mit einem Messer bewaffnet und drohe mit Suizid, hiess es in einem Alarm, den die Aargauer Kantonspolizei um 22.15 Uhr am Montagabend erreichte.

Eine Patrouille bestehend aus vier Polizisten traf den Mann in der Nähe des Wohnhauses in Suhr an. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und der Polizei, wie die Aargauer Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung schreibt. In der Folge habe ein Polizist die Schusswaffe eingesetzt, weil er vom 68-Jährigen mit einem Messer bedroht worden war.

Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei sagt: