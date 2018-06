Ein Fussballfan mit einer Albanien-Flagge ist in der Nacht auf Sonntag vor seinem Haus in Basel-Stadt von drei bis vier Personen von hinten angegriffen worden. Die Unbekannten zogen ihm die Flagge über den Kopf und stachen ihm mit einem Messer ins Bein. Das Opfer wurde dabei nicht lebensgefährlich verletzt.

Der 31-Jährige sei nach dem Überfall von einem Kollegen in die Notfallstation gebracht worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mit. Polizisten, die sich wegen eines anderen Vorfalls ebenfalls dort befanden, wurden so auf den Angriff aufmerksam. Die Täter flohen mit der Flagge in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

