Der Lenker des Fahrzeugs war kurz nach 16.30 Uhr auf der Verbindungsrampe unterwegs in Richtung A14, als er in der Linkskurve die Kontrolle am Steuer verlor, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der Sachschaden beträgt rund 16'000 Franken.

Aktuelle Polizeibilder vom Juli 2018: