Kurz nach 14.15 Uhr war ein Lieferwagen auf der Normalspur der A1 in Fahrtrichtung Bern unterwegs. Aus noch unbekanntem Grund kam das Fahrzeug ins Schleudern und kippte in der Folge auf dem Pannenstreifen zur Seite, wie die Kapo Solothurn in einer Mitteilung schreibt.

Ein Abschlepper mit Kran musste aufgeboten werden, um den umgekippten Lieferwagen zu bergen. Verletzt wurde niemand.

Aktuelle Polizeibilder: