Das Bezirksgericht Kreuzlingen TG hat am Mittwoch einen 62-jährigen Mann wegen Mordes zu einer lebenslängliche Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem ordnete es Verwahrung an. Der Mann hatte am 14. Mai 2016 in Tägerwilen TG seine 38-jährige langjährige Geliebte erschlagen.