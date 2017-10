Am Montagmorgen um 6.50 Uhr war eine 38-Jährige in einem Fiat auf der Aarauerstrasse aus Richtung Biberstein in Richtung Küttigen unterwegs. Sie fuhr in den Kreisverkehr und wollte diesen Richtung Rombach verlassen.

Als sie sich bereits im Kreisel befand, fuhr aus Richtung Horentaltunnel ein unbekannter

Autofahrer in den Kreisverkehr. Es kam zur Kollision mit dem Fiat kam.

Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und sich um die Schadensregelung zu

kümmern. Verletzt wurde niemand. Am Fiat entstand aber ein Schaden von zirka 5000 Franken.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt Aarau (Telefon 062'836'55'55), sucht Zeugen. (kob)

Aktuelle Polizeibilder Oktober