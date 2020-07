Kind wird von Auto erfasst und schwer verletzt ins Spital gefahren – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 14. Juli 2020, gegen 14.25 Uhr, waren drei Kinder im Primarschulalter mit ihren Trottinetts auf dem Studerweg in Richtung Aarauerstrasse unterwegs und beabsichtigten diese auf dem Fussgängerstreifen zu überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein Automobilist auf der Aarauerstrasse von Dulliken herkommend in Richtung Postplatz.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es zu einer Kollision mit einem der Kinder. Dieses wurde dabei schwer verletzt und musste mit der Ambulanz in ein Spital gebracht werden. Die beiden anderen Kinder wurden nicht verletzt. Die Polizei hat unverzüglich die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon: 062 311 80 80.