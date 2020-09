Kind von Auto erfasst und verletzt

Die Kantonspolizei Solothurn meldet, dass am frühen Freitag Abend ein Autolenker aus der Leimenstrasse in Grenchen nach links in die Solothurnstrasse abbog. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 74-Jährige dabei eine Personengruppe, die die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überquerte. Das Auto erfasste ein Kleinkind. Der Rettungsdienst brachte das Kind mit Verletzungen in ein Spital. Der Autolenker blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Solothurnstrasse. (mtg)

Aktuelle Polizeibilder: