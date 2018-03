Der Unfall ereignete sich am Samstag, kurz vor 14.30 Uhr auf der Bruggerstrasse in Baden. In einem Toyota fuhr der 20-jährige Schweizer in Richtung Turgi, als er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Der Unfallverursacher sowie die beiden Insassen im Ford wurden alle leicht verletzt. Sie wurden im Kantonsspital Baden ambulant behandelt. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Aus welchem Grund der 20-Jährige die Herrschaft über sein Auto verlor, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Baden ordnete eine Blut- und Urinprobe sowie die Sicherstellung des Mobiltelefons an. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Polizeibilder vom März