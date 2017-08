Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, kurz vor 17:30 Uhr, nach der Kreuzung Edlibacherhof in Edlibach (Gemeinde Menzingen). Ein 23-jähriger Autofahrer realisierte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm gestaut hatte und prallte heftig gegen das Heck des vor ihm stehenden Autos, welches in ein drittes Fahrzeug geschoben wurde. Zwei Kinder (10- und 16-jährig) sowie zwei Erwachsene (19- und 45-jährig) wurden dabei leicht verletzt.